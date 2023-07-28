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        Narkotik köpeği "Çine" minibüsteki 17,5 kilogram skunkun yerini tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:05
        Narkotik köpeği "Çine" minibüsteki 17,5 kilogram skunkun yerini tespit etti

        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de dedektör köpeği "Çine"nin de kullanıldığı operasyonda, lüks minibüste deterjanla kokusu önlenmeye çalışılan 17 kilo 428 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'den Ankara’ya giden ve uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığını değerlendirdikleri iki lüks minibüsü Ortaköy kavşağında durdurdu.

        Minibüslerden birinin koltuklarından yoğun deterjan kokusu geldiğini belirleyen ekip, narkotik dedektör köpeği "Çine" ile arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği koltuğun döşemesi altına gizlenmiş 17 kilo 428 gram skunk bulundu.

        Gözaltına alınan Y.Y, E.S, N.K. ve M.H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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