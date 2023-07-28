Kırşehir'de "İş Dünyası İstişare Toplantısı" yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında, "İş Dünyası İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bir oteldeki toplantıda iş insanlarıyla bir arada gelen Vali Buhara, kentin kalkınması ve istihdamın arttırılması için istişarelerde bulunmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Büyük bir potansiyele sahip olan Ahiler diyarı Kırşehir'in kalkınıp gelişmesine yönelik neler yapılabileceğini konuşarak, fikir alış verişinde bulunduklarını vurgulayan Buhara, "Toplumun bileşenleri ile dönem dönem bir araya gelerek ilimizin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapmaya devam edeceğiz. Kırşehir genelinde üretimin ve iş olanaklarının artırılarak, insanımızın refah düzeyinin yükseltilmesi için iş adamlarımız ile birlikte çalışmalar yürütmek istiyoruz. İlimizde ticaret hayatının canlı tutulması için şehrin tüm dinamikleri ile beraber yol almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, daire amirleri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.