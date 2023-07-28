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        Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:20
        Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

        KIRŞEHİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

        Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazından çıkan vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Enes Mehmet Polat, aşure dağıtımının ardından yaptığı açıklamada, muharrem ayının insanları bir araya getiren, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren önemli zamanlardan olduğunu belirterek, "Kırşehir halkının ve tüm İslam aleminin muharrem ayını ve aşure gününü kutluyorum." dedi.

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