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        Rektör Karakaya, rehberlik öğretmenleriyle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:18
        Rektör Karakaya, rehberlik öğretmenleriyle bir araya geldi

        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kentte görev yapan ortaöğretim psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenleriyle buluştu.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Yunus Emre Salonu'ndaki buluşmada Karakaya, KAEÜ'nün fiziki ve akademik durumu ile gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti.

        Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında 6 proje ürettiklerini, tarım alanının yanı sıra sağlık alanında farklı tedavi süreçleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Karakaya, "Kırşehir’in sağlık alanında öncü bir şehir olmasını istiyoruz. Farklı alanlarda tedavi yöntemi uyguluyoruz. Sağlık ve tarım alanında gerçekleştirdiğimiz projeler, ilimize bölgesel kalkınma adına katkı sağlarken öğrencilere de mesleki deneyim kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ise KAEÜ'nün kentin bir simgesi olduğunu, öğrencilerin KAEÜ'yü tercih etmeleri bakımından teşvik edilmesi gerektiğini anlattı.

        KAEÜ dekanları da fakülteleri hakkında bilgi verdi.

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