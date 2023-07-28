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        GÜNCELLEME - Kırşehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 21:31
        GÜNCELLEME - Kırşehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de dedektör köpeği "Çine"nin de kullanıldığı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'den Ankara'ya giden ve uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığını değerlendirdikleri iki lüks minibüsü, Ortaköy kavşağında durdurdu.

        Minibüslerden birinin koltuklarından yoğun deterjan kokusu geldiğini belirleyen ekip, narkotik dedektör köpeği "Çine" ile arama yaptı.

        Köpeğin tepki verdiği koltuğun döşemesinin altına gizlenmiş 17 kilo 428 gram skunk bulundu.

        Gözaltına alınan Y.Y, E.S, N.K. ve M.H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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