Kırşehir'de iş hanında çıkan yangında 9 iş yeri zarar gördü
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir iş hanında çıkan yangında, 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Kuşdilli Mahallesi'ndeki Dedeli İş Hanı'nda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında terzi, yüncü, ambar, yorgancı, berber ve anahtarcıların da olduğu 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Çevredeki bazı iş yeri sahipleri de tedbiren dükkanlarını boşalttı.
Gece olmasından dolayı iş yerlerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.