Kırşehir'de Hirfanlı Baraj Gölü'nde yelken yarışları yapılacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'deki Hirfanlı Baraj Gölü'nde Kırşehir-Hirfanlı Baraj Gölü Optimist Yelken Yarışları düzenlenecek.

Organizasyon Türkiye Yelken Federasyonu ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) iş birliği ile Kırşehir Valiliği koordinesinde 4-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda sporcunun bu yarışlara katılacağını söyledi.

Kırşehir'in önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de yelken ve su sporlarının yapılabildiğini, buna yüzlerce sporcunun katılabildiğini göstermiş olacağız. Amacımız bu yarışmayı bir seferlik yapmak değil, devamında da Kırşehir'de yelken sporunu canlandırarak yeni sporcular vermek ve Türk sporuna sürekli katma değer sağlayabilecek sporcuların bu bölgede yetişmesidir. Yarışlar, 4 Ağustos'ta başlayacak ve pazar günü 6 Ağustos'ta da final yarışlarıyla tamamlanacak. Gençlerin beğendiği çeşitli sanatçılar konser verecek, yarışmamız şenlik, festival havasında olacak."

İskenderun, Antalya, Mersin, Bursa ve İzmir'den katılımcıların olduğunu vurgulayan Şahin, "Anadolu'nun denizi Hirfanlı da yapılacak olan Optimist Yelken Yarışları lokasyon olarak çok uygun bir yerde. Ankara, Kayseri ve Konya gibi civar illerden kolaylıkla ulaşılacak olması nedeniyle, spor severleri şehre ve sahilimiz bekliyoruz." diye konuştu.