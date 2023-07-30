AK Parti Kırşehir teşkilatı yangında zarar gören esnafları ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Teşkilatı, bir iş hanında çıkan yangında kullanılmaz hale gelen iş yerlerinin sahipleriyle bulundu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Kuşdilli Mahallesi'ndeki Dedeli İş Hanı'nda çıkan yangının ardından iş yerleri zarar gören esnafları ziyaret etti.

Arasında terzi, yüncü, ambar, yorgancı, berber ve anahtarcıların da olduğu 9 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği dükkanlar da inceleme yapan teşkilat üyeleri, esnafın isteklerini dinledi.

Esnaflara geçmiş olsun temennilerini ileten Milletvekili Erkan, kısa süre de yangının nasıl çıktığının belirleneceğini ve esnafın her zaman yanında olacaklarını, yaralarını da sarmak için el ele vereceklerini söyledi.

İl Başkanı Ünsal da yaşanan olayın esnafları ve bölgeyi olumsuz etkilese de yangında can kaybı yaşanmamasına şükrettiklerini dile getirdi.

29 Temmuz'da çıkan yangında 9 iş yeri zarar görmüştü.