Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        AK Parti Kırşehir teşkilatı yangında zarar gören esnafları ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 16:19
        AK Parti Kırşehir teşkilatı yangında zarar gören esnafları ziyaret etti

        KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Teşkilatı, bir iş hanında çıkan yangında kullanılmaz hale gelen iş yerlerinin sahipleriyle bulundu.

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Kuşdilli Mahallesi'ndeki Dedeli İş Hanı'nda çıkan yangının ardından iş yerleri zarar gören esnafları ziyaret etti.

        Arasında terzi, yüncü, ambar, yorgancı, berber ve anahtarcıların da olduğu 9 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği dükkanlar da inceleme yapan teşkilat üyeleri, esnafın isteklerini dinledi.

        Esnaflara geçmiş olsun temennilerini ileten Milletvekili Erkan, kısa süre de yangının nasıl çıktığının belirleneceğini ve esnafın her zaman yanında olacaklarını, yaralarını da sarmak için el ele vereceklerini söyledi.

        İl Başkanı Ünsal da yaşanan olayın esnafları ve bölgeyi olumsuz etkilese de yangında can kaybı yaşanmamasına şükrettiklerini dile getirdi.

        29 Temmuz'da çıkan yangında 9 iş yeri zarar görmüştü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Vicdansız! Köpeği metrelerce sürükledi
        Vicdansız! Köpeği metrelerce sürükledi
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Türk limanları dünyada ilk 100'de
        Türk limanları dünyada ilk 100'de
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Güneş yanıklarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Kırşehir Valisi Buhara, hububat tarlalarını inceledi
        Kırşehir Valisi Buhara, hububat tarlalarını inceledi
        Kırşehir'de Hirfanlı Baraj Gölü'nde yelken yarışları yapılacak
        Kırşehir'de Hirfanlı Baraj Gölü'nde yelken yarışları yapılacak
        KIRŞEHİR'DE İŞ HANINDA ÇIKAN YANGINDA 9 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ  
        KIRŞEHİR'DE İŞ HANINDA ÇIKAN YANGINDA 9 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ  
        Kırşehir'de iş hanında çıkan yangında 9 iş yeri zarar gördü
        Kırşehir'de iş hanında çıkan yangında 9 iş yeri zarar gördü
        Kırşehir'de iş hanında çıkan yangında 9 iş yeri zarar gördü
        Kırşehir'de iş hanında çıkan yangında 9 iş yeri zarar gördü
        GÜNCELLEME - Kırşehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Kırşehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı