Kırşehir'de 7 bin 433 kaçak emtia ele geçirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir kamyonda, gümrük kaçağı 7 bin 433 emtia ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak elektronik ürünler getirip satışa sunanlara yönelik operasyonda, Ortaköy kavşağında durdurdukları bir kamyonda 7 bin 433 emtia ele geçirdi.

Kentte farklı noktalarda dağıtımı ve satışı yapılacağı öğrenilen akıllı saat, mini hoparlör ve mikrofon, akıllı termos, batarya, dijital ölçüm cihazı gibi elektronik malzemelerin de içinde yer aldığı emtialara el konuldu.

Gözaltına alınan sürücü Ş.E'nin işlemleri sürüyor.