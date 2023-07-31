Kırşehir'de 186 kilometre köy yolunda sathi kaplama yapılacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Emre Demirci, köylerde toplam 186 kilometre yolun sathi kaplamasının planlandığını bildirdi.

Demirci, yazılı açıklamasında, Kırşehir İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne bağlı yol yapım ekiplerinin 50,5 kilometre birinci kat, 136 kilometre ikinci kat sathi kaplama yapacağını belirtti.

Kırşehir'in köylerinde yaşayan vatandaşların daha rahat ve konforlu yollara kavuşması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Demirci, "Köylerimizi her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da geliştirmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl envanterimize kazandırdığımız 2 otomasyon sistemli kombine sathi kaplama aracıyla birlikte yatırım programlarımız kapsamında köy yollarında çalışılmakta. Yol yapım ekiplerimize özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.