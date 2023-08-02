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        Serada ithal cihazlarla uyuşturucu üretirken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:18
        Serada ithal cihazlarla uyuşturucu üretirken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de ithal cihazlarla uyuşturucu üretilen 2 katlı serada 26 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

        Dış cephesi aynalı camla kaplı iki katlı serada, skunk bitkisi yetiştirmek için yurt dışından getirilmiş havalandırma sistemi, ısı ölçer, özel lambalar, sıvı bitki besleyiciler, ampul, yansıtıcı aynalar, filtre, sıvı gübre, hava dengesi için vantilatör ve buhar makinesi ile zaman ayarlı sulama sistemi ele geçirildi.

        Narkotik madde arama köpeği "Çine"nin kullanıldığı operasyonda, sevkiyata hazır 26 kilogram skunk ile 80 torba toprak, 1420 saksı, 198 çimlendirme kapsülü, hassas terazi, 2 tüfek, şarjör, 67 fişek, 34 tarihi sikke, 4 sentetik ecza hap, 19,81 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda poşet bulundu.

        Gözaltına alınan İ.Y. ve O.T, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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