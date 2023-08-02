AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı aşure dağıttı

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cacabey Meydanı'nda parti tarafından açılan stantta, duanın ardından AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, vatandaşlara aşure ikram etti.

Erkan ve Ünsal, gazetecilere, muharrem ayının manevi ikliminde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve güzel bir etkinlik düzenlediklerini anlatarak, "Aşure, birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve paylaşabilmenin en güzel göstergesidir. Geleneksel ikramı devam ettiriyor, vatandaşlarımızla bir araya geliyor, kucaklaşıyoruz. Kırşehirli hemşerilerimize ve İslam alemine muharrem ayının hayırlar getirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Etkinliğe AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, kadın ve gençlik kolları ile parti teşkilatı üyeleri de katıldı.