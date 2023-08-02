Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde rektörlük devir teslimi yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Prof. Dr. Vatan Karakaya'dan görevi devraldı.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki devir teslim töreninde konuşan Karakaya, KAEÜ’ye rektör olarak atanan Karahocagil'i tebrik ederek, görevinde başarı diledi.

2015 Mayıs ayında başladıkları görevlerinin sona erdiğini, 8 yıllık sürede emek ve gayretin bir çoğuna tüm üniversite olarak şahit olduklarını vurgulayan Karakaya, "Özgün ve güzel işler başardık. Tüm üniversite çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma, kalite gibi bir çok projeyi gerçekleştirerek, bölgemize katkı verdik, diğer çalışmalarımızla önemli işlere imza attık." dedi.

Rektör Karahocagil de Ahilik değerlerine uygun olarak istişare süreciyle başlayan ve neticelenen atamanın akabinde Ahilik değerleriyle çalışacaklarını söyledi.

Karahocagil, "Üniversitemize son dönemde emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Üniversitemizin gelişiminde benim de gurur duyduğum son 8 yıllık süreç oldu. Bu zamanda fiziki mekan anlamında 3'e katlanan, akademik ve çalışan personel anlamında 4'e katlanan, kendi kendinin farkında olan ve sürekli gelişen, ilin kaynaklarına, potansiyeline vakıf olan bir üniversiteyiz. Allah bizleri hayırda yarışanlardan eylesin." dedi.

Rektör Karahocagil, Karakaya'ya hediye ve çiçek takdim etti.