Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde rektörlük devir teslimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:32
        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde rektörlük devir teslimi yapıldı

        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Prof. Dr. Vatan Karakaya'dan görevi devraldı.

        Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki devir teslim töreninde konuşan Karakaya, KAEÜ’ye rektör olarak atanan Karahocagil'i tebrik ederek, görevinde başarı diledi.

        2015 Mayıs ayında başladıkları görevlerinin sona erdiğini, 8 yıllık sürede emek ve gayretin bir çoğuna tüm üniversite olarak şahit olduklarını vurgulayan Karakaya, "Özgün ve güzel işler başardık. Tüm üniversite çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma, kalite gibi bir çok projeyi gerçekleştirerek, bölgemize katkı verdik, diğer çalışmalarımızla önemli işlere imza attık." dedi.

        Rektör Karahocagil de Ahilik değerlerine uygun olarak istişare süreciyle başlayan ve neticelenen atamanın akabinde Ahilik değerleriyle çalışacaklarını söyledi.

        Karahocagil, "Üniversitemize son dönemde emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Üniversitemizin gelişiminde benim de gurur duyduğum son 8 yıllık süreç oldu. Bu zamanda fiziki mekan anlamında 3'e katlanan, akademik ve çalışan personel anlamında 4'e katlanan, kendi kendinin farkında olan ve sürekli gelişen, ilin kaynaklarına, potansiyeline vakıf olan bir üniversiteyiz. Allah bizleri hayırda yarışanlardan eylesin." dedi.

        Rektör Karahocagil, Karakaya'ya hediye ve çiçek takdim etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Barbie bebekler ölümcül anoreksiyayı tetikliyor
        Barbie bebekler ölümcül anoreksiyayı tetikliyor
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı

        Benzer Haberler

        AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı aşure dağıttı
        AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı aşure dağıttı
        Serada ithal cihazlarla uyuşturucu üretirken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Serada ithal cihazlarla uyuşturucu üretirken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kırşehir'de Mevlana'nın 750. Vuslat Yılı dolayısıyla program düzenlendi
        Kırşehir'de Mevlana'nın 750. Vuslat Yılı dolayısıyla program düzenlendi
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Avrupa şampiyonu boksör Yoncagül Yılmaz Kırşehir'de davul zurnayla karşılan...
        Avrupa şampiyonu boksör Yoncagül Yılmaz Kırşehir'de davul zurnayla karşılan...
        Avrupa şampiyonu milli boksör Yoncagül Yılmaz, memleketinde coşkuyla karşıl...
        Avrupa şampiyonu milli boksör Yoncagül Yılmaz, memleketinde coşkuyla karşıl...