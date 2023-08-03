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        Kırşehir, yarın başlayacak optimist yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:00
        Kırşehir, yarın başlayacak optimist yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak

        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Hirfanlı Baraj Gölü Optimist Yelken Yarışları düzenlenecek.

        Hirfanlı Baraj Gölü Savcılı Sahili'nde yarın başlayacak yarışlar, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) iş birliğinde, Kırşehir Valiliği koordinesinde gerçekleştirilecek.

        Balıkçılık ve tarım dışında Hirfanlı'da su sporlarının da yapılabileceğini göstermek, bölgenin ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtımının sağlanması amacıyla düzenlenecek yarışlara İstanbul, Antalya, Mersin, İskenderun, Trabzon ve Isparta'dan 9 kulüpten 100'e yakın sporcu katılacak.

        Organizasyonun ilk gününde fikstür çekiminin ardından ilk tur yarışları yapılacak.

        Yarışlar 6 Ağustos Pazar günü final yarışlarıyla tamamlanacak. Yarışlar sonrası düzenlenecek ödül töreninde "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"nın müzik alanında Türkiye'deki ilk ve tek üyesi olan Kırşehir'in genç müzisyenleri canlı performans sergileyecek.

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