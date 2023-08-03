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        Din Öğretimi Genel Müdürü İşleyen, Kırşehir'de toplantılara katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:02
        Din Öğretimi Genel Müdürü İşleyen, Kırşehir'de toplantılara katıldı

        KIRŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Kırşehir’de toplantılarda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve okul yöneticileriyle bir araya geldi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İşleyen, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ile görüşerek, kentteki eğitim çalışmalarını değerlendirdi.

        Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda İşleyen'in başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, İl Müftüsü Mehmet Yaman ve imam hatip okullarının müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

        Toplantıda kentteki imam hatip ortaokulları ve liselerinin eğitim durumu, 2023-2024 eğitim yılı hazırlıkları değerlendirildi.

        İşleyen, daha sonra Abdülkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

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