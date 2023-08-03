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        Kırşehir'de aile destek merkezleri açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 17:25
        Kırşehir'de aile destek merkezleri açıldı

        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Yenice ve Kayabaşı mahallelerinde yapımı tamamlanan aile destek merkezleri törenle açıldı.

        Yenice Mahallesi Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kreş ve eğitim sınıflarının yanı sıra aşçılık, el işleri gibi beceri atölyelerini de içeren, kursiyerlerin sosyal, kültürel, mesleki ve kişisel anlamda gelişimlerini hedefleyen merkezlerin açılışını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Buhara, "Merkezlerimizde kadınlarımıza hem mesleki kurslar hem de sağlıklı bir aile ve toplum için koruyucu ve önleyici eğitimler verilmekte. Toplumsal etkileşimi sağlamaya yönelik faaliyet gösteren üçüncü merkezimizi de açacağız. Kadınlarımıza ihtiyaç duydukları imkanları ve fırsatları sunmanın gayretindeyiz." dedi.

        Konuşmanın ardından merkezlerin açılışı gerçekleştirildi.

        Vali Buhara ve il protokolü merkezi gezdi, kadınların yaptığı el emeği ürünleri inceledi.

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