Kırşehir'de vatandaşlara aşure ikram edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

KESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cacabey Meydanı'na kazanlarla getirilen aşure, Vali Hüdayar Mete Buhara, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, siyasi parti temsilcileri, esnaf odaları başkanları tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KESOB Başkanı Öztürk, her yıl muharrem ayında aşure dağıtmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Aşure dağıtımında vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktaran Öztürk, "Aşure günüyle farklılıklarını unutarak, bizlerle buluşan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.