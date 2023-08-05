Hirfanlı Baraj Gölü Optimist Yelken Yarışları, Kırşehir'de devam ediyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen Hirfanlı Baraj Gölü Optimist Yelken Yarışları 2 müsabaka ile devam etti.

Türkiye Yelken Federasyonu ve Ahiler Kalkınma Ajansının (AHİKA) iş birliği, Kırşehir Valiliğinin koordinesinde dün başlayan optimist yarışlarında İstanbul, Antalya, Mersin, İskenderun, Denizli, Trabzon ve Isparta'dan 9 kulüpten 100'e yakın sporcu Savcılı plajında buluştu.

Bugün düzenlenen 2 yarışma su ve hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 55-65 dakika arasında sürdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, yaptığı açıklamada, yelken yarışlarını Hirfanlı’da yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yelken sporunu ve su sporlarını hem şehre tanıtmak hem de devamlılığını sağlamak adına çok önemli bir organizasyon gerçekleştirildiğini vurgulayan Şahin, "Gelen sporcular da gölden, alandan, havadan ve rüzgarın elverişli olmasından memnunlar. Yarın yapılacak final yarışlarına ve ödül törenine herkesi bekliyoruz." dedi.

Sporcular Hirfanlı Baraj Gölü parkurunda, "Optimist Genel", "Optimist Kızlar", "Optimist Junior Genel" ve "Optimist Junior Kızlar" kategorilerinde derece elde etmek için ter döküyor.

Yelken yarışları yarın düzenlenecek final müsabakalarının ardından, ödül töreni ve çeşitli etkinliklerle sona erecek.