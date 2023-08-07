MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanlığı'na Enes Mehmet Polat seçildi

KIRŞEHİR (AA) - MÜSİAD Kırşehir Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bir otelde gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurul'da, başkan ve kademe üye seçimleri yapıldı.

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanlığı'na seçilen Enes Mehmet Polat, katkı ve hizmetlerinden dolayı kurucu başkan Ömer Ali Öz'e teşekkür etti.

Polat, "MÜSİAD kurulduğu günden bu yana helal kazancın, emeğin ve alın terinin kıymetini bilen bir teşkilat olmuştur. Biz de böyle çalışmaya devam edeceğiz. Şahsıma olan inançları ve destekleri nedeniyle Genel Merkezimize ve üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerimize ise başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yeni yönetim kurulu üyeleri, denetleme ve MÜSİAD ticaret ofisi üye listeleri de belirlendi.