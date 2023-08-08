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        KAEÜ, kalite çalışmalarıyla Ahiliği de geleceğe taşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 17:12
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        KAEÜ, kalite çalışmalarıyla Ahiliği de geleceğe taşıyor
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        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, KAEÜ'nün kalite çalışmalarıyla Ahiliği de geleceğe taşıyan bir görev üstlendiğini bildirdi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karahocagil başkanlığında üniversite senato salonunda yapılan toplantıda, Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından verilen EFQM Mükemmellik Ödülü hazırlıkları değerlendirildi.

        Toplantıda konuşan Rektör Karahocagil, emek veren tüm personele teşekkür ederek EFQM Mükemmellik Ödülü için sürecin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

        Üniversitenin 2015 yılından bu yana kalite çalışmalarında önemli gelişmeler elde ettiğini vurgulayan Karahocagil, "Ahi Evran-ı Veli'den ismini alan KAEÜ, kalite çalışmalarıyla Ahiliği de geleceğe taşıyan bir görev üstlendi. Tüm birimleriyle TSE Belgesi alan ilk ve tek devlet üniversitesi olduk. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi ve Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi olmak üzere iki yazılım hem üniversitelere hem de kurumlara model olmaya başladı. Kurumsal akreditasyon çalışmalarımızın ardından artık yeni hedefimiz EFQM Mükemmellik Ödülüne sahip olmaktır." ifadelerini kullandı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek'in sunumunun ardından EFQM Mükemmellik Ödülü çalışmaları değerlendirildi.

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