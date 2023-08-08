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        Kırşehir'de gurbetçiler türkü ve bozlaklarla şenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 23:33
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        Kırşehir'de gurbetçiler türkü ve bozlaklarla şenlendi
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        KIRŞEHİR (AA) - UNESCO tarafından müzik dalında Türkiye'den Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de, gurbetçiler için düzenlenen şenlik başladı.

        Cacabey Meydanı'da başlayan ve 3 gün sürecek olan Geleneksel Gurbetçi Şenliği'nin ilk gününde Kırşehir davul zurna ekipleri sahneye çıktı.

        Abdal müzik kültüründen gelen mahalli sanatçıların oluşturduğu Kırşehir Belediyesi Abdallar Müzik Topluluğu, "bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali'ye ait türkü ve bozlaklarını seslendirdi. Ardından mahalli sanatçılar Sedat Ekici ve Ali Yıldız konser verdi.

        Gurbetçiler, türkü ve oyun havalarına eşlik etti.

        Konser sonrası sanatçılara hediye takdim eden Kırşehir Belediye Başkan yardımcısı Osman Uçar, "müzik şehri" denilince artık Kırşehir'in adının anıldığını söyleyerek, gurbetçi tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri için bu programları hazırladıklarını ifade etti.

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