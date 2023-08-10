Kırşehir'de Gurbetçi Şenliği, şehit haberleri nedeniyle iptal edildi
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gurbetçi Şenliği şehit haberleri nedeniyle iptal edildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilecek Gurbetçi Şenliği ve konserin şehit haberleri nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü PKK saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bugün akşamki Gurbetçiler Şenliği iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.