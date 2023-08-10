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        Kırşehir'de Gurbetçi Şenliği, şehit haberleri nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:50
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        Kırşehir'de Gurbetçi Şenliği, şehit haberleri nedeniyle iptal edildi
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        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gurbetçi Şenliği şehit haberleri nedeniyle iptal edildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilecek Gurbetçi Şenliği ve konserin şehit haberleri nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü PKK saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bugün akşamki Gurbetçiler Şenliği iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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