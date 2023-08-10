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        Kırşehir'de "Cami Hamiliği" projesi devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:30
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        Kırşehir'de "Cami Hamiliği" projesi devam ediyor
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        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yaz Kur'an kurslarında başlatılan "Cami Hamiliği" projesi 3 yıldır devam ediyor.

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi ile İl Müftülüğü arasında imzalanan "Cami Hamiliği" projesi kapsamında Kırşehir Hamidiye Camisi'ndeki öğrencileri ziyaret eden MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Enes Mehmet Polat ve din görevlileri öğrencilere dondurma ikram etti.

        Polat, AA muhabirine, Kırşehir merkezdeki 53 camiyi 53 iş insanıyla bölüşerek öğrencilere ulaştıklarını belirterek, "Bu sene 5 bin 334 öğrencimize bizler 'Cami Hamiliği' yaptık. İnşallah 3. yılını yaptığımız bu projeyi her yıl devam ettirerek gelecek nesillerimizi, ahlaki ve milli değerlerimizi öğreterek yetiştirmeyi hedefliyoruz. 5 bin 334 öğrencimizi mutlu ettik. Bu mutluluğu bizler de ziyadesiyle yaşıyoruz. Kur'an kurslarına gelerek teneffüs aralarında öğrencilerimize dondurma, çiğ köfte, çikolata, defter, kitap ve çeşitli hediyeler dağıtıyoruz." dedi.

        Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman da "Cami Hamiliği" projesi ile iş adamları yaz Kur'an kurslarında öğrencilerimizi mutlu ediyorlar. Aynı zamanda iş adamları onların mutluluğunu paylaşıyor. Emeği geçen iş adamlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

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