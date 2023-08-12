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        Kırşehir'de apartman ve iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 23:24
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        Kırşehir'de apartman ve iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir apartman ve iş hanının bitişik çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ankara Caddesi'ndeki apartman ve iş hanının bitişik çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında çatıda hasar oluştu.

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