Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partisinin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ünsal, mesajında, karanlıktan aydınlığa doğru bir yolculuk başlatan AK Parti'nin Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkeyi "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinde adım adım ilerlettiğini belirtti.

        14 Ağustos 2001'de çıkılan yolculukta, sayısız hizmet ve yenilikle ülkeye çağ atlatan AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümünün kutladığını aktaran Ünsal, AK Parti'nin Türkiye siyasetinde ezberleri bozan, millet egemenliği üzerindeki tüm vesayetleri kaldıran, girdiği her seçimde güçlenerek yoluna devam eden siyasi hareket olduğunu kaydetti.

        Ünsal, şöyle devam etti:

        "AK Parti, eser ve hizmetleriyle ülkemizin önünde yeni bir yol açmış ve Türk siyasetine mührünü vurmuştur. Koyduğu çıtayı daima yukarı taşımıştır. 22 yıl önce çıkılan bu kutlu yolda, yaşanan heyecanı bugün de yüreğimizde taşıyarak, gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadan aynı kararlılıkla yürüyoruz. Partimizin kurulduğu günden bugüne kadar bizlerle omuz omuza vererek çalışan, başta kurucularımız olmak üzere, sandık müşahitlerimiz, okul bina sorumlularımız, seçimlerde köy köy ev ev gezen dava arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, gençlerimiz kadınlarımız, gönüllü destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Transferde geri sayım!
        Transferde geri sayım!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        İstan"bulut"!
        İstan"bulut"!
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Doğal yaşamın umudu!
        Doğal yaşamın umudu!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de ANALİG Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı
        Kırşehir'de ANALİG Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı
        Kırşehir'de apartman ve iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Kırşehir'de apartman ve iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Kırşehir'de MHP ilçe kongre tarihleri belli oldu
        Kırşehir'de MHP ilçe kongre tarihleri belli oldu
        Kırşehir'de doğada bulunan yaralı kerkenez kuşu tedaviye alındı
        Kırşehir'de doğada bulunan yaralı kerkenez kuşu tedaviye alındı
        Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
        Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
        Kırşehir'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yar...
        Kırşehir'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yar...