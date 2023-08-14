AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partisinin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünsal, mesajında, karanlıktan aydınlığa doğru bir yolculuk başlatan AK Parti'nin Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkeyi "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinde adım adım ilerlettiğini belirtti.

14 Ağustos 2001'de çıkılan yolculukta, sayısız hizmet ve yenilikle ülkeye çağ atlatan AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümünün kutladığını aktaran Ünsal, AK Parti'nin Türkiye siyasetinde ezberleri bozan, millet egemenliği üzerindeki tüm vesayetleri kaldıran, girdiği her seçimde güçlenerek yoluna devam eden siyasi hareket olduğunu kaydetti.

Ünsal, şöyle devam etti:

"AK Parti, eser ve hizmetleriyle ülkemizin önünde yeni bir yol açmış ve Türk siyasetine mührünü vurmuştur. Koyduğu çıtayı daima yukarı taşımıştır. 22 yıl önce çıkılan bu kutlu yolda, yaşanan heyecanı bugün de yüreğimizde taşıyarak, gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadan aynı kararlılıkla yürüyoruz. Partimizin kurulduğu günden bugüne kadar bizlerle omuz omuza vererek çalışan, başta kurucularımız olmak üzere, sandık müşahitlerimiz, okul bina sorumlularımız, seçimlerde köy köy ev ev gezen dava arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, gençlerimiz kadınlarımız, gönüllü destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum."