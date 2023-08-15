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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 15:48
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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan ziyaretlerde bulundu
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        KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentteki bazı kurumları ziyaret etti.

        SGK İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz'i ve kurum çalışanlarını ziyaret eden Erkan, çalışmaları değerlendirdi.

        Ardından Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen ile görüşen Erkan, Kırşehir'de devam eden hasat dönemi hakkında bilgi aldı.

        Kırşehir'in farklı bölgelerinde buğday, arpa, nohut, mercimek gibi hububat ürünlerinde hasat faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdüğünü aktaran Erkan, "Kırşehir'imiz hububatta önemli bir merkez konumdadır. Bu yıl ki yağışlarla hava şartlarının güzel olması, çiftçimizin de emeklerinin karşılığını almasını sağladı. Rekoltelerin tahminlerin üzerinde olması ise bizi ayrıca mutlu etti. Ürün kaybı yaşanmayıp, bereketli bir hasat döneminin geçmesi çiftçimizin kazanmasını ve şehir ekonomisine de katkı vermesini sağlayacaktır. Tüm çiftçi ve üreticilerimize hayırlı ve bol hasatlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Erkan, daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

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