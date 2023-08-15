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        Kırşehir'de ANALİG Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 19:25
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        Kırşehir'de ANALİG Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı
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        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar Sezonu Grekoromen ve Serbest Stil Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

        Kırşehir Spor Salonu'nda dün başlayan müsabakalarda 58 ilden 500 sporcu mücadele etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Kırşehir'in güzel müsabakalara ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Basketbol, hentbol, karate gibi güreşte de Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yaptıklarını belirten Şahin, "Kente gelen sporcu, antrenör ve idarecilerimizi kentimizden keyifle, memnuniyetle uğurlamaya devam edeceğiz. Kırşehir bu tip organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürecektir. Misafirlerimize şehrin kültürünü, değerlerini de tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Şahin, güreş temsilcileri ve koordinatörler tarafından törenle takdim edildi.

        Grekoromen stil 38 kiloda Trabzon'dan Ergün Aşkın, 41 kiloda Trabzon'dan Behlül Eyüboğlu, 44 kiloda Kayseri'den Erhan Türkmen, 48 kiloda Osmaniye'den Selahattin Eyüp Koçak, 52 kiloda Yozgat'tan Oğuz Mert Akbaba, 57 kiloda Bartın'dan Emre Doğan, 62 kiloda Trabzon'dan Toygar Haktan Kutlu, 68 kiloda Muğla'dan Hüseyin Batın Aldemir, 75 kiloda Karaman'dan Karim Abdollahı, 85 kiloda Ankara'dan Ömer Faruk Türksoy birinci oldu.

        Serbest stilde ise 38 kiloda Artvin'den Taner Bayram Kamış, 41 kiloda Çorum'dan Berat Veli Körpeş, 44 kiloda Samsun'dan Nurullah Efe Eyşi, 48 kiloda Ağrı'dan Pusat Efe Yazıcı, 52 kiloda Kocaeli'den Tuğrul Demirci, 57 kiloda Kocaeli'den Ali Ekber Safarov, 62 kiloda Kocaeli'den Mustafa Ekin, 68 kiloda Ankara'dan Bayram Gümüşdağ, 75 kiloda Antalya'dan Kaan Sönmez, 85 kiloda Bursa'dan Sait Rıza birinciliği elde etti.

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