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        Kırşehir'de "cayrokopter" ile trafik denetimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 16:07
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        Kırşehir'de "cayrokopter" ile trafik denetimi yapıldı
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        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca hava aracı "cayrokopter" ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi kapsamında hava araçlarıyla etkin, sürekli ve yoğun denetim yapılması hedeflendiği belirtildi.

        Ankara-Kırşehir kara yolundaki denetimlerde jandarma ekiplerinin uygulama noktasında araçları durdurarak inceleme ve kontroller gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, helikopterle veya cayrokopter ile trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulması amacıyla jandarma ekiplerince çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

        Açıklamada, "Başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere, şehirlerarası karayollarında zorunlu haller dışında şerit üzerinde duraklama yapan, park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan, emniyet kemeri kullanmayan veya cep telefonu kullanan sürücülerin ihlallerini önlemeye yönelik havadan trafik denetim faaliyeti icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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