Vali Buhara, Başkan Ekicioğlu ve Rektör Karahocagil'den YKS açıklaması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversite sınavında Kırşehir'i tercih eden öğrencileri tebrik etti.

Vali Buhara, yazılı açıklamasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Buhara, "2023 YKS sonuçlarına göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitemizi kazanan değerli gençlerimiz, eğitimde marka kent, öğrenci dostu, tarih, kültür ve müzik şehri, Ahiler diyarı Kırşehir sizleri bekliyor. Sonuçlanan tercihlerinizin sizlere ve kıymetli ailelerinize hayırlı, uğurlu olsun. Gençlerimizin her birine üniversite hayatlarında üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da tarih ve kültür şehri Kırşehir'i kazanan öğrencileri heyecanla beklediklerini ve her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından KAEÜ'yü tercih eden gençleri tebrik eden Rektör Karahocagil ise "YKS sonuçları öğrencilerimize, ailelerine ve ülkemize hayırlı olsun. Üniversitemizi tercih eden en genç 'Ahi Evranlı' aramıza hoş geldin." paylaşımında bulundu.