Kırşehir'de otluk alanda başlayıp apartman ve depoya sıçrayan yangın söndürüldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de otluk alanda başlayan ve apartman ile depoya da sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Medrese Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, yakındaki apartman ve yatak deposuna sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangın, apartmanın dış cephesini sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Apartman ekipler tarafından boşaltıldı, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın sonucu apartman ve depoda büyük çapta hasar oluştu.