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        Kırşehir'de saka kuşu avlayan 2 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:41 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:42
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        Kırşehir'de saka kuşu avlayan 2 kişi yakalandı
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        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de avlanması yasak saka kuşu yakaladığı belirlenen 2 kişiye ceza kesildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi yakınlarında koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında saka kuşu yakalamak için kapan kuran kişileri tespit etti.

        Ekipler yaptıkları incelemede 1 saka kuşunun mühre olarak kullanıldığını tespit etti. Ayrıca aynı yerde 1 tuzaklı kafes ve kapan malzemeleri de ele geçirildi.

        Saka kuşu, veteriner hekim kontrolünden sonra yakalandığı mevkide doğaya salındı.

        Yasak avlanan 2 kişiye toplam 14 bin 928 lira ceza kesildi.

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