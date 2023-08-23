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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir'de konuştu: (1)

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 13:23 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:23
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir'de konuştu: (1)
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        KIRŞEHİR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un yeni varyantına ilişkin "Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye'mizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Bu görülen varyantlar sakın ha bizi asla endişelendirmesin ve asla eski kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil." dedi.

        Kırşehir Valiliği ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Koca, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle sessiz devrimlerden birisini sağlık alanında yaşadığını söyledi.

        Değişimin ana fikrinin, halka en nitelikli sağlık hizmetini, en eşitlikçi ve kapsayıcı şekilde sunmak olduğunu belirten Koca, "Yaptığımız sağlık yatırımları, insan kaynağı planlamaları, sosyal güvence kapsamını genişleten cesur politikalarımızla etkin ve nitelikli sağlık hizmeti üreten, erişilebilir, güçlü bir sağlık sistemine kavuştuk." diye konuştu.

        Sağlık sisteminin son 4 yılda iki büyük felaketle imtihan olduğunu vurgulayan Koca, "Küresel yıkıma yol açan salgın ve asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremleri. Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır kesintisiz olarak sağlığa yaptığımız yatırımlarla bu büyük badirelerin üstesinden geldik." ifadelerini kullandı.

        Halkın memnuniyetine mazhar olan bu çabaların bugün sağlıkta küresel güç olma hedefiyle sürdüğünü anlatan Koca, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda sağlık altyapısı, teknoloji ve sağlık hizmeti üretimi noktasında bölgesel ve küresel lider olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda ülkemizin her ilinde sağlık hizmetlerimizi yerinde değerlendirerek değişimin sürekliliğini koruma ve hızını artırma gayreti içinde hareket ediyoruz. Tüm enerjimizi, halkımızı daha sağlıklı, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıma hedeflerimize yöneltiyoruz. Bu ziyaretlerimiz sayesinde öncelikli olarak sağlıktaki hedeflerimizin ilimizdeki yansımalarını yakından takip etmiş oluyoruz. İkinci olarak bu hizmetlerimizi büyük bir fedakarlıkla halkımıza sunan sağlık çalışanlarımızla ve hemşehrilerimizle hasbihal ederek sorunları ve ihtiyaçları sahada görme fırsatı buluyoruz."

        Koca, Kırşehir'de sağlık hizmetleri ve yatırımlarının bir değerlendirmesini yaptıklarını dile getirerek, "Kırşehir'imizde 2002 yılından bugüne kadar 6 hastane, bir ADSM ve 17 birinci basamak sağlık tesisi olmak üzere 24 sağlık tesisi yatırımını tamamladık." dedi.

        Şehrin sağlık talebini önemli düzeyde karşılayacak olan 400 yataklı Kırşehir Devlet Hastanesini en kısa sürede hizmete açacaklarını müjdeleyen Koca, "Önümüzdeki dönemde ilçelerimizde entegre hastane, 112 istasyonu ve aile sağlığı merkezleri olmak üzere 10 adet projelendirilmiş yatırımımız bulunuyor. En kısa sürede hizmete alacağımız hastanemiz ve ilçelerimizdeki yeni projelerimiz ile Kırşehirli vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetlerinin niteliğini daha da güçlendirmiş olacağız." şeklinde konuştu.

        - "Türkiye'de varyant görülmedi"

        Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, Kovid-19'un yeni varyantının Avrupa'da artış gösterdiğinin ve Türkiye'de görülüp görülmediğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

        "Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye'mizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Bu görülen varyantlar sakın ha bizi asla endişelendirmesin ve asla eski kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Ve halen Kovid görülüyor mu? Evet görülüyor. Dünyada görülüyor mu? Evet görülüyor. Görüldüğü halde Dünya Sağlık Örgütüne artık bildiriliyor mu? Bildirilmiyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla her geçen gün etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. O nedenle virülansı artan hastane yatışı daha da arttıran herhangi bir durum söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun, endişelenmesin. Genel koruma, tedbirimiz griple ilgili nasılsa bundan sonraki süreçte aynı şekilde olmalı. Yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan büyüklerimizin özellikle kalabalık ortamlarda, özellikle bir şekilde virüs etkisinde olan vatandaşlarımızdan kendilerini korumak için gayret göstermeleri her zaman yapacağımız bir uygulama."

        (Sürecek)

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