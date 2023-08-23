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        Sağlık Bakanı Koca, Kırşehir'de "Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 17:02 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:12
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        Sağlık Bakanı Koca, Kırşehir'de "Şehir Buluşmaları" programında konuştu:
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        KIRŞEHİR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Hem enkaz kaldırma hem ağır hasarlı binaların yıkımı hem su sorununu çözmek hem de yeni binaların yapımı gibi başta Hatay olmak üzere bütün illerde devam ediyor." dedi.

        AK Parti İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Kırşehir Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Şehir Buluşmaları" programında konuşan Koca, son yıllarda iki önemli problemle karşılaştıklarını söyledi.

        Bunlardan birinin Kovid-19 salgını olduğunu anımsatan Koca, salgın dönemini başta sağlık çalışanları olmak üzere 85 milyon vatandaş ile bir ve beraber olarak başarıyla neticelendirdiklerini ifade etti.

        İkinci problemin deprem olduğunu dile getiren Koca, "'Asrın felaketi' diye tabir ettiğimiz bir felaket. Burada da özellikle sağlık boyutuyla çalışanlarımız olağanüstü gayretle üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Devletimiz deprem bölgesi, yani 11 ilimizde yapılması gerekeni yapma gayret ve çabası içinde oldu. Orada da halen yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hem enkaz kaldırma hem ağır hasarlı binaların yıkımı hem su sorununu çözmek hem de yeni binaların yapımı gibi başta Hatay olmak üzere bütün illerde devam ediyor." diye konuştu.

        Bunun üstesinden toplumun fedakar yaklaşımı, birlik ve beraberlik ruhuyla geldiklerini belirten Koca, sorunları bir ve beraber oldukları müddetçe çok kolay çözebildiklerini gördüklerini kaydetti.

        - "Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının adıdır"

        Ülkede şu anda birtakım ekonomik ve benzeri sorunlar yaşandığını bildiklerini aktaran Koca, "Bununla ilgili de olağanüstü gayret ve çabanın sergilendiğinden emin olalım. Bütün bu sorunların üstesinden gelen iktidar, ekonomik sorunları da önümüzdeki süreçte çözer ve çözecektir. O nedenle burada esas üzerinde durmaya çalıştığım bizim bir şekilde bir ve beraberlik içerisinde sorunlarımızın üstesinden gelme gayret ve çabası içinde olmamızdır." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle yeni dönemi, "Türkiye Yüzyılı" olarak tanımladığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının adıdır. Türkiye Yüzyılı Cumhurbaşkanı'mızın da tanımladığı şekliyle kimlik siyaseti yerine birlik siyasetinin, kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetinin, inkar siyaseti yerine kucaklama siyasetinin, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetinin, tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetinin adıdır. Fanatizmin önüne insan ve insani değerlerin ve hakkı teslim etmenin öne geçtiği yüzyılın adı Türkiye Yüzyılı'dır. Dünya sahnesine, dünya masasına, dünyanın sorunlarına çözüm getirmede 'ben de varım' dediğimiz yüzyılın adı Türkiye Yüzyılı'dır. Dışa karşı 85 milyonun omuz omuza verdiği bir yüzyılın adıdır. O nedenle bizim katma değerimizi oluştururken bu topraklara, bu coğrafyaya, özellikle bu coğrafyanın yüklediği sorumlulukların farkında olarak dünya sahnesinde bütün alanlarda iddiamızı ortaya koyduğumuz yüzyılın adıdır. Bu bize ciddi sorumluluklar yüklüyor."

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