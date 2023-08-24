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        Ahilik Haftası'na özel Ahi pilavı yarışması düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:08 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:08
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        Ahilik Haftası'na özel Ahi pilavı yarışması düzenlenecek
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        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahi pilavı yarışmasında birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın ödül verileceğini bildirdi.

        Öztürk, yazılı açıklamasında, her yıl Ahilik Haftası boyunca etkinliklere katılan misafirlere KESOB yükümlülüğünde ikram edilen Ahi pilavının lezzetini artırmak, yöresel damak tadını yansıtır biçimde kente özgü bir marka haline getirilmesi amacıyla yarışma planlandığını belirtti.

        Yarışmada birinci olan Ahi pilavının Ahilik Haftası'nda etkinliklere katılan misafirlere ikram edileceğini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

        "Yarışmaya Kırşehir il sınırları içerisinde yaşayan ve hali hazırda herhangi bir lokanta veya yemek imalat işletmesinde usta olarak çalışan aşçılarımız ile yine bu işletmelerde geçmişte en az iki yıl usta aşçı olarak çalışmış vatandaşlarımız katılabilecektir. Yarışmaya hazırlanacak pilavın ana malzemeleri bulgur ve et olacak, yarışmacılar ilimizin kültürel ve tarımsal yapısını da dikkate alarak hazırlanacak pilava farklı lezzetler katmak amacıyla istedikleri malzemeleri ilave edebileceklerdir. 8 Eylül'e kadar Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğüne ve KESOB'a şahsen başvuru yapılırken, yarışmacılar hazırlamış oldukları yemeği sunuma hazır halde 11.09.2023 Pazartesi saat 11.00'de KESOB yarışma salonuna getirmiş olacaklardır. Ödül töreni, Ahilik Haftası içerisinde gerçekleştirilecektir. Ahi pilavı yarışmasında birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın ödül verilecektir."

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