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        UNESCO müzik şehri Kırşehir'de minikler farklı yörelerin oyunlarını öğreniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 10:36 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:42
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        UNESCO müzik şehri Kırşehir'de minikler farklı yörelerin oyunlarını öğreniyor
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        KIRŞEHİR (AA) - UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında Türkiye'den alınan ilk kent Kırşehir'de, minikler farklı yörelerin halk oyunlarını öğreniyor.

        Cacabey Gençlik Merkezi'nde halk oyunları kursuna katılan 6-14 yaş arası çocuklar, Orta Anadolu müziği ve halk oyunları kültürünün dışında Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Trakya yöresinden halk oyunlarını deneyimliyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine, Kırşehir'in "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın ve babası Muharrem Ertaş'ın memleketi, müzik ve kültür kenti olduğunu söyledi.

        Bu kültürün yaşatılması için çeşitli kurslar açtıklarını dile getiren Şahin, "Merkezimizde halk oyunları kültürünü devam ettiren 200'ün üzerinde çocuğumuz var. Biz çocuklarda bu kültürün yaygınlaşması ve devam etmesini önemsiyoruz. Çocuklarımızla kültürleri, gelenekleri ne kadar çok buluşturulabilirsek onlar da belli bir yaşa geldiklerinde bunu daha farklı noktalara taşıyacaklardır." diye konuştu.

        Merkezde iki halk oyunları eğitmeni olduğunu ve okul sporlarına yarışmacı da yetiştirdiklerini anlatan Şahin, "Şehirde ihtiyaç olan herhangi bir törende veya programda kültürlerimizi yansıtarak sahne alıyorlar. Sahne aldıkça çocuklarımız gelişmeye devam ediyor, biz de onları her ortamda her zaman destekliyoruz. Kırşehir'in halk oyunlarını öğrenirken, Türkiye'deki 7 bölgenin halk oyunlarını da antrenör arkadaşlarımız çalıştırıyor. Zeybekten horona hepsini bir araya getiriyoruz." dedi.

        Halk oyunları eğitmeni Hüseyin Özdemir ise haftada 4-5 gün çalışarak halk oyunlarını öğrettiklerini belirterek, "Kurslarımıza gelen miniklerimize farklı kültürleri, yöreleri öğreterek aslında halk oyunlarını ve kültürümüzü miniklere aşılıyoruz, bunu görev olarak biliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kayra Berk (7) de çeşitli oyun havalarını öğrendiğini, 2 yıldır haftada 4 gün kursa geldiğini söyledi.

        Cemre Gülsu (12) ise farklı halk oyunlarını öğrenmek için kursa katıldığını, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde 3 kez gösteri yaptığını anlattı.

        Ahmet Mirza Şahin (10), Ege yöresinin merak ettiğini ifade etti.

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