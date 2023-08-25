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        Kırşehir'de tefecilik operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 12:14 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:14
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        Kırşehir'de tefecilik operasyonunda 8 zanlı yakalandı
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        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de jandarmanın tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile 3 ilçede tefecilikle haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma yaptı.

        Haksız kazanç sağlamak için yüksek faizle para vererek vatandaşları mağdur ettikleri öne sürülen zanlıların ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

        Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda çek, senet ve çeşitli yazılı evrak ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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