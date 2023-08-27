Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışları yapıldı

        Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen ve 2023 faaliyet takviminde yer alan Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışları, Kırşehir Aşıkpaşa Tabiat Parkında tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 19:44 Güncelleme: 27.08.2023 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışları yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen ve 2023 faaliyet takviminde yer alan Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışları, Kırşehir Aşıkpaşa Tabiat Parkında tamamlandı.

        Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışları Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ve protokol üyelerinin start vermesiyle başladı. 21 ilden yarışmaya katılan sporcular, Aşıkpaşa Tabiat Parkı içindeki dağ bisikleti parkurunda 4,7 kilometrelik mesafeyi 4 tur şeklinde yarışarak tamamladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olimpik bir parkurun Kırşehir'e kazandırıldığını söyledi.

        Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışlarına katılan sporculara teşekkür eden Şahin, "Yarışmaya yaklaşık180 sporcumuz katıldı. Kırşehir’de bundan sonra ulusal ve uluslararası dağ bisikleti etapları yapılabilecek. Bozkırın çocukları bundan sonra pedallarını Aşıkpaşa Tabiat Parkı'ndan döndürmeye devam edecek ve bisiklet sporuna yeni bir aksiyon katacaktır." dedi.

        Yarışmada, genç erkeklerde Fahrettin Badak birinci, Cuma Emirhan Bolat ikinci ve Burak Başer üçüncü olurken, genç bayanlarda Ekin Ereke birinci ve Ayça Erdoğan ikinci oldu. 17 yaş altı erkeklerde Necdet Günaydın ve bayanlarda Ayda Acar birinci olurken, 15 yaş altı erkeklerde Eren Geçim ve bayanlarda Elif Keklik birinciliği elde etti.

        Ahi Evran Külliyesinde gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Anatolia MTB Stage Race, Kırşehir etabıyla tamamlandı
        Anatolia MTB Stage Race, Kırşehir etabıyla tamamlandı
        Anatolia MTB Stage Race, Kırşehir-Kaman etabıyla devam etti
        Anatolia MTB Stage Race, Kırşehir-Kaman etabıyla devam etti
        Tour off Anatolia Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası´nın 3'üncü etabı Kırşehir...
        Tour off Anatolia Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası´nın 3'üncü etabı Kırşehir...
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi
        Kırşehir'de Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışları yapılacak
        Kırşehir'de Neşet Ertaş Ulusal Dağ Bisikleti Kupası yarışları yapılacak
        Kırşehir'de tefecilik operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de tefecilik operasyonunda 8 zanlı yakalandı