Kırşehir'de yufka üretilen işletmede 40 kadın istihdam ediliyor Kırşehir Organize Sanayi Bölgesindeki bir işletmede istihdam edilen 40 kadın, aylık 250 ton lavaşı paketleyip satışa hazır hale getiriyor.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Organize Sanayi Bölgesindeki bir işletmede istihdam edilen 40 kadın, aylık 250 ton lavaşı paketleyip satışa hazır hale getiriyor.

İşletmenin Genel Müdürü Ahmet Elatlı, AA muhabirine, 2012 yılından beri çiğ köfte lavaşı, üçgen ve böreklik yufka ürettiklerini, son 4 yıldır da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Elatlı, "Ayda 250 tona yakın ürün işlemekteyiz. Şırnak’tan İstanbul’a, Antalya’dan Samsun’a bütün illere gönderiyoruz. Ulusal firmalarla çalışıyoruz." dedi.

- "Kadınlarımız ev ekonomisine katkı sunuyor"

Fabrikada çalışan 60 personelin 40’ının kadın olduğunu aktaran Elatlı, "Kadınlarımız çalıştığı zaman ev ekonomisine katkı sunuyor. Çalışan kadınlarımızdan bazıları ev aldı, araba aldı. O yüzden kadın istihdamı çok önemli. Kadın personeli OSB’lerde daha fazla istihdam etmemiz, bunun altyapısını sağlamamız lazım." dedi.

İşletme personeli Özlem Kılıçoğlu ise 3 yıldır paketleme bölümünde çalıştığını söyledi.

Kadın istihdamının önemli olduğunu anlatan Kılıçoğlu, "Bize iş imkanı sağlanıyor, işimden memnunum. Keşke OSB'lerde daha çok kadın çalışsa." diye konuştu.

Emine Karaağaç da 4 yıldır işletmede çalıştığını belirterek, "Yufka üretiyoruz, elimizle paketliyoruz. Türkiye’deki büyük firmalara lavaşları gönderiyoruz. Erkek meslektaşlarımızla uyum içinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.