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        Kırşehir'de otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 17:33 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:42
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        Kırşehir'de otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldü
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        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de otomobilin çarptığı 2 yayadan biri hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, B.D. yönetimindeki 06 BJ 3229 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale kara yolunda karşı tarafa geçmek isteyen yayalar Çilem A. ile (38) akrabası N.A'ya (33) çarptı.

        Yaralanan Çilem A. ve N.A, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kurtarılamayan Çilem A, Sanayi Camisi'nde ikinde vakti kılınan cenaze namazının ardından Ökse Mezarlığında defnedildi. N.A'nın tedavisi sürüyor.

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