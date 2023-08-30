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        Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı ve konser düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 22:22 Güncelleme: 30.08.2023 - 22:29
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        Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı ve konser düzenlendi
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        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ve konser düzenlendi.

        Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüş sırasında esnaf ve evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar da yürüyüşe katılanlara destek verdi.

        Yürüyüş, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Ardından Kırşehir Belediyesince meydanda düzenlenen etkinlikte, sanatçı Leman Sam konser verdi.

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