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        KAEÜ'nün projesi TEKNOFEST'te yarışıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:03 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:04
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        KAEÜ'nün projesi TEKNOFEST'te yarışıyor
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        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) akademisyeninin projesi TEKNOFEST Ankara finallerinde yarışıyor.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ankara'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'i ziyaret ederek, projeleri inceledi.

        Karahocagil, balık atıklarından jelatin, protein tozu ve kolajen peptid üretimi projesiyle TEKNOFEST Ankara Girişim Programı/Tarım Teknolojileri Hızlandırma kategorisinde finale kalan KAEÜ Gıda İşleme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şefik Tekle'nin sunumunu izledi.

        Karahocagil, TEKNOFEST ile Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda bir destan yazıldığının aktardı.

        Türkiye'nin yüzüncü yılında TEKNOFEST ile binlerce kişinin milli manevi duygularla hayallerine bir adım daha yaklaştığını vurgulayan Karahocagil, "Ahilik meşalesini taşıyan bir üniversite olarak finallerin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Ekim ayının başında yapılacak TEKNOFEST İzmir ayağında da Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri Girişimcilik bölümünden bir takımımız yer alarak yarışacak. Gençlerin önünü açan, onlara rol model olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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