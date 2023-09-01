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        Kırşehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:09 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:09
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        Kırşehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de ikametten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, M.Z, kendisine ait Ahi Evran Mahallesi'ndeki ikametinden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve banka kartının çalındığı ihbarında bulundu.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada M.Z'ye ait banka kartından Yozgat ve Kayseri'de işlem yapıldığının tespit edilmesi üzerine bu illerde güvenlik kamera kayıtları incelendi.

        Hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen G.Y, polis ekiplerinin operasyonuyla Nevşehir'de yakalanarak Kırşehir'e getirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

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