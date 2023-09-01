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        Kırşehir'de köylerin ihtiyacı için güneş enerjisi projesi hazırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:04 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:04
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        Kırşehir'de köylerin ihtiyacı için güneş enerjisi projesi hazırlandı
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        KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, köyler için 999 kilovat güneş enerjisi santrali projesini hazırladıklarını bildirdi.

        Erkan yazılı açıklamasında, Kırşehir köylerinin ihtiyacının giderilmesi için yaptıkları çalışmanın sonuna geldiklerini aktardı.

        Çalışma kapsamında köylerin içme suyu ihtiyacını uzun yıllar gidermeyi hedeflediklerini vurgulayan Erkan, köy yollarının eksik kalan asfalt ve sathi kaplama işlerinin de tamamlanacağını kaydetti.

        Erkan, "Köylerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman çalışıyoruz. Bu kapsamda, İl Özel İdaremiz bünyesinde güneş enerjisi santrali projesi hazırladık. Proje ile köylerimizin içme suyu ihtiyacını uzun yıllar karşılamaya yetecek enerji kullanılacak. Yeni sondaj kuyularında kullanılmak üzere 30 milyon liralık bütçe de Kırşehir'imize hayırlı olsun. Şehrimize bu konuda verdiği büyük desteklerden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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