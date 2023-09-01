Kırşehir'de adli yıl açılış töreni yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Adliyesi'nde 2023-2024 adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, adalet hizmetlerini sürdüren hakim ve savcılar ile diğer personele teşekkür etti.

Buhara, "Kamu düzenini sağlamak üzere gerekli olan kural ve kaidelerin denetimi ve yerine getirilmesi için birtakım kurumlarımız özveriyle çalışmaktadır. Bu kurumlarımızın başında da adli merciler gelmektedir. Yeni adli yılın, ülkemizin dört bir köşesinde adaletin tesisi için fedakarca ve özveriyle görev yapan yargı camiamızın değerli mensuplarına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ile Kırşehir Baro Başkanı Onur Çanta da konuşma yaptı.