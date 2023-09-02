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        İç Anadolu'ya uygun alternatif hububat çeşitleri Malya'da deneniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 12:08 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:08
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        İç Anadolu'ya uygun alternatif hububat çeşitleri Malya'da deneniyor
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        KIRŞEHİR (AA) - SERKAN GÜNER - Kırşehir'de Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı faaliyet gösteren Malya Tarım İşletmesinde alternatif hububat çeşitleri deneniyor.

        Kurulduğu 1942 yılından bu yana tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayan Malya Tarım İşletmesinde, sadece Kırşehir için değil, İç Anadolu Bölgesi'ndeki çiftçiler için alternatif olabilecek buğday ve arpa çeşitleri deneyimlenerek ekiliyor.

        Malya Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Gezer, AA muhabirine, işletmenin arazi büyüklüğünün 218 bin 828 dekar olduğunu ve bu alanın 158 bin dekarında kültür altı arazi faaliyetleri yapıldığını söyledi.

        Gezer, üretim yapılan arazilerinin yanı başında 12,5 dekarlık alanda yeni çeşit buğday ve arpa ekildiğini aktardı.

        İç Anadolu şartlarına uygun ideal ürün için çalışma yürüttüklerini anlatan Gezer, deneme ekimleriyle alternatif ürünleri de çiftçilere tanıtarak onları bilgilendirdiklerini kaydetti.

        Gezer, "22 deneme tohumu var, 19 çeşit buğday, 3 çeşit arpa olmak üzere ekiyoruz. Çiftçilerimizi buraya davet ederek gözlem yaptırıyoruz." dedi.

        Başkurt, Ahıska, Karakalpak, Bengisu, Kızıltan, Bayraktar gibi buğday çeşitlerinin yanı sıra arpada da deneme ekimi yaptıklarını belirten Gezer, şunları söyledi:

        "Deneme buğday ve arpa çeşitleri ekimindeki amacımız, bölgemiz şartlarına uygun, verim kabiliyeti yüksek ve kuraklığa dayanıklı çeşitleri yetiştirmektir. Çiftçilerimizin daha farklı alternatif tohumları tanıması ve yetiştirmesi için onlara yardımcı oluyoruz. Başta Kırşehir olmak üzere Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Konya, Kırıkkale gibi illerimizde yetişebilecek ürünlerin deneme ekimini yapıyoruz. Daha iyi verim alım kapasitesine sahip çeşitlerimizi deneyip, çiftçilerimize öneriyoruz."

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