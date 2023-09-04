TEKNOFEST Ankara'da KAEÜ'ye ödül

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te tarım teknolojileri hızlandırma kategorisinde finale kalan Dr. Öğretim Üyesi Şefik Tekle'nin balık atıklarından jelatin, protein tozu ve kolajen peptid üretimi "MHT Ar-Ge" en iyi girişim ödülünün sahibi oldu.

Ödül ile birlikte projenin 150 bin liralık desteğe de layık görüldüğünü, projenin gurur duyulacak bir noktaya ulaştırdıklarını aktaran Tekle, üniversitenin desteğini her zaman hissettiklerini, bu durumun motivasyonlarını artırdığını kaydetti.

Elde ettikleri başarıdan dolayı proje ekibini tebrik eden KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de pilot üniversite olarak her zaman ülkeye katkı vermeyi hedeflediklerini, tarım alanında etkin Kırşehir'in bu alanda ödül kazanmasının gurur verici olduğunu ifade etti.