Kırşehir'de 662 kişilik istihdam müjdesi

Erkan, yazılı açıklamasında, kentte farklı kurumlarda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam sağlanacağını aktardı.

Kurumlardaki istihdam sorununun giderilerek, farklı iş kollarında ihtiyacın bu kapsamda giderileceğini vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Şehrimizde daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze 215, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze 36, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüze 11 kişinin istihdam çalışmasına başlamıştık. Şimdi de Kırşehir Valiliğimize bağlı bütün kamu kurumlarımıza genel olarak 400 kişilik TYP kazandırdık. Böylece toplamda 662 ailemiz, İŞKUR vasıtasıyla bu çalışma programından faydalanacak. Kırşehir'imize hayırlı, uğurlu olsun. Memleketimize hizmet yolunda gece gündüz aşkla çalışmaya devam edeceğiz."