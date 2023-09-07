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        Kırşehir'de cayrokopterli trafik denetimi yapıldı

        Kırşehir'de jandarma ekiplerince "cayrokopter" destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:10 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:12
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        Kırşehir'de cayrokopterli trafik denetimi yapıldı
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        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ankara-Kırşehir kara yolu Karahıdır köyü kavşağında cayrokopterle denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

        2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi kapsamında hava araçlarıyla etkin, sürekli ve yoğun denetim yapılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, helikopter veya cayrocopter ile trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulması amacıyla jandarma ekiplerince çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

        Açıklamada, "Başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere, şehirlerarası kara yollarında zorunlu haller dışında şerit üzerinde duraklama yapan, park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan, emniyet kemeri kullanmayan veya cep telefonu kullanan sürücülerin ihlallerini önlemeye yönelik havadan trafik denetim faaliyeti icra edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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