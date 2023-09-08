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        Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu yolunun yarısına sıcak asfalt serildi

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu ile kent merkezi arasında yolun yarısına sıcak asfalt serildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:47 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:49
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        Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu yolunun yarısına sıcak asfalt serildi
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        Ünsal, İl Özel İdaresi ekiplerinin kent merkezinden cezaevine giden yolda devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Avşar, İl Genel Meclis Başkanı Emre Demirci ve ekiplerden bilgi alan Ünsal, 22 araç ve 30 personelin görev aldığı yol çalışmasının hız kesmeden devam ettiğini kaydetti.

        Toplam uzunluğu 8 kilometre ve genişliği 7 metre olan bitümlü sıcak karışım asfalt yolun 4 kilometrelik kısmının tamamlandığını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

        "Yeni Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde 2 binden fazla personelin yanı sıra jandarma taburu ve karargahı ile koruma bölükleri yer alıyor. Bu denli önemli bir yatırımın kara yolu, Kırşehir Belediyesi sorumluluk sahasında olmasına rağmen bir türlü yapmadılar. Biz de çalışan personel ve vatandaşımızın daha fazla mağdur olmaması için bu yatırımın en büyük eksiği olan kara yolunu İl Özel İdaresi aracılığıyla tamamlama gayretindeyiz. İnsan ve araç yoğunluğunun her geçen gün arttığı Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu yolu 7 metre genişliğinde ve 8 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım asfalt şeklinde yapılıyor. Kara yolunun yarısı da asfaltlanarak tamamlandı."

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