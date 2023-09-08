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        Kırşehir'de okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:56 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:00
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        Kırşehir'de okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi
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        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara başkanlığında 2023-2024 eğitim-öğretim yılında kentteki okulların son durumu ve okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

        Ardından Buhara, üniversite güvenlik tedbirleri koordinasyon toplantısını yaparak, üniversite öğrencilerinin eğitimlerini güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürmeleri için ilgili daire amirleriyle istişarede bulundu.

        Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, kent genelindeki eğitim kurumları idarecileriyle bir araya gelerek, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmaları anlattı.

        İdarecilerin görüş ve önerilerini alan Gülşen, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

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